Arnold Schwarzenegger e Ralf Moeller in uno spot ASMR per BMW

(Di sabato 26 novembre 2022)sono i protagonisti di un nuovodella BMW, i due attori imitano lo stile dei videoper scartare in pacco regalo della famosa casa automobilistica tedesca. L’ex governatore della California era già apparso come testimonial della BMW durante il Super Bowl. In quell’occasione,aveva al suo fianco l’attrice Salma Hayek, il primo incarnava Zeus, il padre degli dei, la seconda Hera, la regina degli dei e moglie di Zeus. Per Natale, la BMW ha fatto incontrare Terminator e Conan, i due, vestiti con i classici maglioni natalizi, hanno iniziato a scartare il pacco inviatogli dalla casa automobilistica usando la tecnica. “Dobbiamo sussurrare. È una delle regole stupide di ...

Everyeye Videogiochi

Nella ricca aneddotica che circonda la saga di Alien , c'è anche la storia di come James Cameron sia riuscito ad assicurarsi la presenza di Sigourney Weaver in Aliens - Scontro finale , il sequel ...LEGGI - Terminator: James Cameron spiega come l'incontro conabbia cambiato il T - 800 E non solo nella più ovvia che salta in mente, ovvero sia Titanic. James Cameron ha ... World of Tanks: Arnold Schwarzenegger e Milla Jovovich protagonisti dell'evento natalizio Per sbloccare la trattativa fra la Fox e Sigourney Weaver per Aliens, James Cameron decise di usare una pragmatica ...Le due star del cinema sono parte del nuovo evento Operazioni delle Feste: previsti nuovi incarichi e ricompense uniche.