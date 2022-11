Aggiorna lo status su Fb in “vedova” | poi uccide il compagno nigeriano | arrestata 51enne di Bergamo

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 26 novembre 2022) Una donna di 51 anni ha ucciso durante una lite il convivente, undi 30 anni, a Morengo, in provincia di, ed e’ statapoco dopo la mezzanotte dai carabinieri di Treviglio. L’accusa per la donna e’ di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. I fatti, riferiscono i carabinieri, si sono svolti all’interno dell’abitazione di via Umberto I di Morengo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, al culmine del litigio la donna avrebbe prima afferrato un coltello da uno dei cassetti della cucina per poi colpire frontalmente con un solo fendente al petto il suoche, gravemente ferito, e’ subito stramazzato sul pavimento di quella cucina. E’ stata la stessa donna a chiamaree i soccoritori che hanno tentato invano di rianimare l’uomo che per la profonda ferita infertagli e’ deceduto ...