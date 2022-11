Vittorio Feltri | “Tomaso e Michelle? Non sono sicuro che siano tornati insieme”

(Di venerdì 25 novembre 2022) Il direttore editoriale di “Libero”torna a parlare del presunto ritorno di fiamma traHunziker eTrussardi. Il giornalista infatti è molto dentro alla relazione. Nel 2011 ha fatto in modo che l’imprenditore e la showgirl si scambiassero i contatti per la prima volta ed è stato anche testimone di nozze. Un’amicizia intima che l’ha visto presente in quasi tutti i momenti belli e brutti della coppia, per ultima la separazione. L’intervista diIn un’intervista ad “Oggi” dice: “siriavvicinati e nefelice. Ma nonche le cose stiano proprio come vengono raccontate. È sotto gli occhi ...

In questo Paese non è mai scaduto un antico motteggio: piove, governo ladro . Riflette un pensiero che potremmo definire unico oltre che immortale. Il nuovo esecutivo è in funzione da poco più di un ...Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sempre più vicini.ha commentato la storia e non ha escluso un tradimento. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sarebbero più vicini che mai e seppur non è arrivata nessuna conferma da parte di entrambi, ...Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sempre più vicini. Vittorio Feltri ha commentato la storia e non ha escluso un tradimento. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sarebbero più vicini che mai e sepp ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...