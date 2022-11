Calciomercato.com

Laè stata presa, in particolare, dopo l'aggressione di cui è stato vittima nelle scorse settimane, quando Borrelli è stato investito da uno scooter nei pressi della sua abitazione. Nei ..."Ladel Governo di tagliare progressivamente il reddito di cittadinanza riducendolo in una misura residuale già a partire dal 2023 è inaccettabile". Così il segretario della Slc Cgil, ... Napoli, la decisione su Traoré e il mercato esterni per gennaio La corte d’appello di Napoli prima sezione ha assolto dall’ipotesi di estorsione aggravata di Corrado Sparandeo, 36 anni, Giuseppina Piscopo, 38 anni, Silvio Sparandeo, 32 anni, e Italo Di Pietro, 39 ...Il sindaco Gaetano Manfredi ha deciso di chiudere le scuole cittadine a causa dell’allerta meteo arancione per temporali, vento forte e rischio ...