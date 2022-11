Mondiali | scandalo in Qatar | sequestrate ai tifosi le maglie “Freedom” per i diritti delle donne in Iran

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 novembre 2022) Lette con la scritta “Woman Life” diventano vietati negli stadi del. Diversisono stati fermati fuori dallo stadio Bin Ali di Al Rayyan prima di Galles–, lesimbolo della protesta per iinsono statedalle autorità di polizia e dagli addetti alla sicurezza. Lo testimoniano diversi fonti presenti all’esterno dell’impianto. Uno, soprattutto per la Fifa: l’organo di governo del pallone aveva garantito che la libertà di espressione e la difesa deisarebbero state tutelate. Invece prima ha vietato ai capitani di indossare la fascia “One Love” per iLgbt, ora ...