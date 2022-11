Max Pezzali | il tour ”Max30” in partenza dal 26 novembre

(Di venerdì 25 novembre 2022) È finita l’attesa per, ilnei Palasport 2022/2023 di Max. Insabato 26dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro lanée, prodotta e organizzata da Vivo Concerti, ha registrato già diversi sold out nelle principali città italiane. Ultime disponibilità per Pesaro, Torino ed Eboli su www.vivoconcerti.com, al via ildi MaxMax 30 – UFFICIO STAMPA VIVO CONCERTI: WORDS FOR YOUTra i cantautori più amati del panorama italiano, Maxha celebrato a luglio i suoi 30 anni di carriera con la doppia data di SAN SIRO CANTA MAX. Lo show, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, ha coinvolto lo Stadio San Siro di Milano e ha trasformato la più prestigiosa e ambita venue ...

La scaletta dei concerti dinel 2022: tutte le canzoni scelte dall'ex 883 per il tour nei palazzetti. La nostalgia per gli anni Novanta, quelli d'oro del grande Real, ma non più di Happy Days e di Ralph Malph, è ...... Elio, Emma, Noemi, Annalisa, Baby K, Giusy Ferreri, Francesca Michielin, Patty Pravo, Nek, Fabrizio Moro, Elisa, Malika Ayane, Elodie, Lo Stato Sociale, Il Volo, Alessandra Amoroso,, ...Pesaro. - È finita l'attesa per MAX30, il tour nei Palasport 2022/2023 di Max Pezzali. In partenza sabato 26 novembre dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro la tournée, prodotta e organizzata da Vivo Concer ...Max Pezzali in concerto a Pesaro, sabato 26 novembre 2022, per la data zero del Max30 tour. Info biglietti e scaletta delle canzoni ...