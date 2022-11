Maglia sequestrata ad una tifosa dell’Iran | in Qatar ancora polemiche

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 25 novembre 2022) In queste ultime settimane l’Iran sta vivendo un periodo critico dal punto di vista sociale: molte, infatti sono le proteste nei confronti del regime iraniano, che limita ogni forma di libertà e diritto, soprattutto nei confronti delle donne. Dopo una prima protesta arrivata dalla squadra di calcio, che al debutto in2022 non ha cantato il proprio inno nazionale, oggi è arrivata una nuova contestazione: unairaniana, durante il match contro il Galles, ha voluto ricordare Mahsa Amini, la ragazza 22enne fermata e arrestata lo scorso dicembre perché non indossava correttamente l’hijab. Iran MondialiLasi è recata allo stadio con lacrime di sangue disegnate sul viso, portando con sé unacol nome “Mahsa Amini” ...