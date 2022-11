Macron scaccia le voci sull’indagine | «Non credo di essere sotto inchiesta | ma non temo nulla»

(Di venerdì 25 novembre 2022) «None nondial centro dell’». Il presidente francese Emmanuelrompe così il silenzio sui fascicoli aperti ieri, giovedì 24 novembre, dalla Procura finanziaria nazionale relativi ai legami potenzialmente esplosivi tra il capo dell’Eliseo e la società di consulenza americana Mckinsey. «Ho appreso come voi attraverso la stampa che ci sono delle associazioni di eletti che hanno deciso di rivolgersi alla giustizia, è normale che la giustizia faccia il suo lavoro, lo fa liberamente, farà giustamente luce su questo dossier», ha detto, rispondendo ai cronisti a margine di una missione a Digione. Dopo la rivelazione di Le Parisien su possibili «finanziamenti illeciti» e sospetti di «favoritismo» per l’attribuzione di alcune ...

