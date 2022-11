“La violenza sulle donne è una violazione dei diritti umani” | il discorso di Mattarella

Leggi su tpi

(Di venerdì 25 novembre 2022) In Italia 104sono state uccise dall’inizio dell’anno, fino al 20 novembre 2022: di questi, 88 sono i femminicidi avvenuti in ambito affettivo o familiare, e 52 hanno visto come carnefice il partner o l’ex. “Lacontro leè una apertadei, purtroppo diffusa senza distinzioni geografiche, generazionali, sociali. Negli ultimi decenni sono stati compiuti sforzi significativi per riconoscerla, eliminarla e prevenirla in tutte le sue forme. Tuttavia, per troppe, il diritto ad una vita libera dallanon è ancora una realtà”, ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione dellacontro ...