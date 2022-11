Giornata contro la violenza sulle donne | Geppi Cucciari denuncia le molestie subite | È un reato

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 25 novembre 2022) La conduttrice e comica sardahato degli episodi disui social in occasione del 25 novembre: i dettagli Il 25 novembre è lainternazionale per l'eliminazione dellale. A determinarlo è stata l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che nel 1999 ha istituito questa ricorrenza attraverso la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre. Ogni anno si celebra questa ricorrenza per ricordare le vittime di, che sia fisica, sessuale o psicologica, e per promuovere iniziative volte a sensibilizzare sull'argomento. Come dicevamo, lanon è solo fisica: anche gli insulti, i maltrattamenti, il mansplaining e tante altre manifestazioni sono considerate ...