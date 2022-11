Fiorentina | Milenkovic | «Due cose mi hanno convinto a restare»

(Di venerdì 25 novembre 2022) Nikola, difensore della, ha parlato della decisione di rimanere in viola con il rinnovo di contratto Nikola, difensore della, ha parlato in un’intervista a TLN TV. LE PAROLE – «Le ambizioni del club e la permanenza in viola di mister Italiano sono state duefondamentali per convincermi. Il gioco del tecnico mi piace molto e amo lae Firenze. Ho imparato da tutti gli allenatori che ho avuto nella mia esperienza viola. L’idea di gioco di Italiano è moderna e consiste in molto pressing e possesso palla, tira fuori il meglio da ognuno di noi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Al termine della partita di ieri contro il Brasile , persa dalla Serbia per 2 - 0, il difensore centrale dellaNikolaha cosi commentato la prestazione della sua squadra. Queste le sue parole a TLN TV: 'Resta il rammarico per il secondo tempo in cui non siamo stati all'altezza, e il ...Lo ha detto, in un'intervista concessa all'emittente Tln Tv, il difensore centrale dellaNikola. "Jovic Si sta ambientando bene e noi lo stiamo aiutando affinché questo ...Il difensore serbo: 'Mi piacciono molto le idee del nostro tecnico'.FIRENZE (ITALPRESS) - 'Siamo molto contenti di aver passato il turno ...Al termine della partita di ieri contro il Brasile, persa dalla Serbia per 2-0, il difensore centrale della Fiorentina Nikola Milenkovic ha cosi commentato la prestazione della sua squadra. Queste le ...