Australia | Degenek chiama Messi | 'Vieni in MLS' VIDEO

: Ryan 5.5; Atkinson 4 (35' stsv), Rowles 5.5, Souttar 5, Behich 6; Mooy 6, McGree 5.5 (28' st Mabil sv), Irvine 6 (35' st Baccus sv); Leckie 6.5, Duke 6 (11' st Cummings 6), ...(4 - 3 - 3): Ryan 5.5; Atkinson 4 (35' stsv), Rowles 5.5, Souttar 5, Behich 6; Mooy 6, McGree 5.5 (28' st Mabil sv), Irvine 6 (35' st Baccus sv); Leckie 6.5, Duke 6 (11' st ...I Socceroos sono pronti a fare una spinta massiccia con il regista Agdin Hrotek pronto a iniziare contro la Tunisia sabato sera. Il centrocampista ...Australian footballer of Serbian origin says "Pressure is not a must-win football game because you can win or lose but I don't think anyone is going to die.” ...