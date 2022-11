“Sulla Strada” | nuova stagione con padre Hernandez e le opere di Rupnik

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 24 novembre 2022) Dal 26 novembre ogni sabato ore 14.35 e domenica ore 8 al via con il nuovo anno liturgico dalla prima domenica di Avvento Parte su Tv2000, con l’inizio dell’Avvento, ladel programma ‘’, l’appuntamento settimanale con il Vangelo della domenica, in onda ogni sabato ore 14.35 e domenica ore 8. Nellaedizione a fare da cornice alle riflessione diJean Paulè la cappella del Pontificio Seminario Romano Maggiore di Roma, con lediMarko. Sulle strade del mondo e della vita accompagnati dalla parola del Vangelo. Un appuntamento fisso per Tv2000, una compagnia costante per vivere la Messa domenicale con gli strumenti della dottrina e della storia della ...