Sigarette | sale il prezzo | il pacchetto da 20 costa 70 centesimi in più

(Di giovedì 24 novembre 2022) In aumento ildelle. È questa una delle novità contenuta nella bozza della manovra del Governo Meloni. Nel 2023 l’aumento dell’accisa sullesarà di 36 euro per mille. Questo vuol dire che undi 20aumenterà, mediamente, di poco più di 70. Nel 2024, l’accisa salirà ancora arrivando a 36,5 euro per poi passare nel 2025 a 37 euro per mille. Assegno unico, congedo parentale e bonus sociale bollette: cosa cambia con la manovra Meloni Le parole della Meloni sulla manovra e le novità ‘Orgogliosa del lavoro di questo governo e di una manovra scritta in tempi record’, così si esprime la premier Giorgia Meloni a seguito della prima manovra del suo governo definendola inoltre: ...

