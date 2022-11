Sigarette | aumento di 20 centesimi | da gennaio accise al 40% Rincari anche e-cig | sigari | tabacco riscaldato e trinciato

La bozza della manovra prevede un rialzo dell'accisa, che nel primo anno si tradurrà in undel prezzo di circa 20 centesimi a ...Sale la tassa sul fumo, +20 centesimi a pacchettodi 20 centisimi Per letradizionali ammonta a circa 20 centesimi il primo anno ed è compreso tra 10 e 15 in media nei ...La bozza della manovra prevede un rialzo dell'accisa, che nel primo anno si tradurrà in un aumento del prezzo di circa 20 centesimi a pacchetto ...Vediamo gli aumenti previsti per il 2023 per i pacchetti di sigarette. Da cosa deriva il prezzo di tabacco, sigarette e sigari ...