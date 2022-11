Sigarette | aumenta di 70 centesimi il pacchetto da 20 | salgono le accise

(Di giovedì 24 novembre 2022) Tra le novità della bozza della manovra c’è l’aumento dell’accisa sulle: nel 2023 sarà di 36 euro per mille, nel 2024, di 6,5 euro e nel 2025 di 37 euro. Per le multe stop all’aumento Istat, meno imposte sulle mance. Meloni vedrà Calenda

...lordi mensili avranno un adeguamento all'inflazione meno generoso e decrescente via via che...aggirarsi sui 20 centesimi a pacchetto e rialzi per gli altri prodotti tra cui le......Force raccomanda uno screening annuale del cancro del polmone con la TAC del torace a basso dosaggio a tutti gli adulti di età compresa tra i 50 e gli 80 anni che fumano un pacchetto dial ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...