Qatar 2022 | esposto Codacons contro Fifa | ecco i passaggi cruciali

(Di giovedì 24 novembre 2022) (Adnkronos) – “La condotta di vietare ai capitani delle squadre di indossare la fascia arcobaleno è del tutto fuori luogo e dimostra come il campionato mondiale che si sta attualmente svolgendo inmostra una retrocessione in materia di diritti umani anziché una evoluzione”. E’ ilo cruciale dell’che domattina verrà depositato dalladi fronte alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e del quale l’Adnkronos ha preso visione in anteprima. Nel documento, l’associazione dei consumatori prende le mosse dal fatto che “la stessa Corte europea dei diritti dell’uomo ha equiparato la discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale alla discriminazione razziale (sentenza della Corte Edu, del 9 febbraio ...

Articoli più letti La felpa che manda in tilt i sistemi di riconoscimento facciale di Diego Barbera Mondiali di calcio, dove vedere tutte le partite (in tv e streaming) di Silvio ......tutto fuori luogo e dimostra come il campionato mondiale che si sta attualmente svolgendo in...descritta in narrativa circa le censure poste in essere dalla Fifa ai mondiali di calcio'. ...che ha permesso a Ronaldo di festeggiare anche in Qatar, con tutto lo stato ad accompagnare il suo siiiuuu. A quel punto, sul 3-1, sembrava tutto facile, tant'è che Santos s'è persino concesso il ...Martedì sera il mondo intero ha iniziato a capire l'incredibile forza di Theo Hernandez: la Coppa del Mondo in Qatar permetterà a tutti di scoprire lo ...