Pnrr | Meloni | ' no a regole nemiche del fare e amiche inerzia'

(Di giovedì 24 novembre 2022) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - I Comuni italiani "devono essere protagonisti del", che, "come ha detto il Presidente Mattarella, è un appuntamento che l'Italia non può eludere". Il governo "è pronto atutto il possibile affinché i Comuni avolgano il loro ruolo al meglio". Lo ha detto il premier Giorgia, intervenendo in videocollegamento all'Assemblea nazionale dell'Anci, in corso a Bergamo. "Ilassegna ai Comuni 40 miliardi di euro per la rigenerazione urbana, una sfida importante per i Comuni che hanno bisogno che lo Stato li sostenga. Il governo ha immediatamente riattivato a Palazzo Chigi la cabina regia su. Nei primi incontri con le amministrazioni è emersa la necessità di maggiore coordinamento, collaborazione più forte fra il governo, la filiera istituzionale e i corpi ...

"Come ha detto il presidente Mattarella, ilè un appuntamento che l'Italia non può eludere, ... Così la premier, Giorgia, in videocollegamento all'Assemblea dell'Anci. " Il Governo è pronto ..."Come ha detto il presidente Mattarella, ilè un appuntamento che l'Italia non può eludere, una straordinaria opportunità per modernizzare ... Così la premier, Giorgia, in videocollegamento ...Roma, 24 nov. (Adnkronos) - I Comuni italiani "devono essere protagonisti del Pnrr", che, "come ha detto il Presidente Mattarella, è un appuntamento che l'Italia non può eludere". Il governo ...Pnrr: "Regole rigide, inevitabili ritardi sui cantieri" "Oggi ... siamo assolutamente aperti a ogni contributo utile", ha aggiunto Giorgia Meloni in videocollegamento all'Assemblea dell'Anci, in corso ...