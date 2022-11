Pisa | morta la star di TikTok 91enne Il nipote smentisce l’incidente | «Ha avuto un malore»

(Di giovedì 24 novembre 2022) Il testo dell’articolo è stato aggiornato dopo le ulteriori informazioni raccolte sull’accaduto Era nota come Nonna Giovanna ed era unadida oltre 800mila followers. LaGiovanna Capobianco è stata trovatanella propria casa di Navacchio, frazione di Cascina, nelno. A provocare il decesso è stato unrivelatosi fatale e non, come segnalato in precedenza, a causa di una caduta nel caminetto acceso. «Nonna non stava bene da un po’, stava lentamente regredendo sempre di più, nonostante facessimo sempre vedere il contrario, perché volevamo trasmettervi tranquillità, affetto, familiarità, ironia, e leggerezza. Negli ultimi giorni, era peggiorata, e se ne è andata a causa di unfatale, ma con serenità, seduta vicino al suo amato ...

In un lungo post su Instagram il nipote di nonna Giovanna dice che il decesso è avvenuto per un malore, ma l'influencer di 91 anni non sarebbe caduta dentro al ...dopo un intervento al cuore I medici sono in servizio in tre strutture ospedaliere: Don Gnocchi, Opa e Noa, tutte in provincia di Massa Carrara , più l'ospedale di Cisanello a. La donna ...L’artista mascherata è tornata sui muri della città di Roma, in via Torino (angolo via Cavour), con un’opera omaggio alle donne iraniane. “Ho scelto questa data per dire la mia su ciò che accade in Ir ...Morta dopo un intervento al cuore: indagati 50 medici per un decesso giunto al culmine di un lungo peregrinare per strutture sanitarie ...