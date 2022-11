Pamela Prati | spunta un video più unico che raro | ecco perché è diventata famosa

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 24 novembre 2022) L’ex soubrette del Bagaglino ha ricevuto una sorpresa graditissima nelle ultime ore. Che cosa ha condiviso su Instagram?ildei suoi esordi.è stata una delle gieffine della settima edizione del Grande Fratello Vip. La donna è stata eliminata lo scorso 10 novembre e, in seguito, è risultata positiva al Covid. Negli anni ’80 venne lanciata da Pier Francesco Pingitore come soubrette della compagnia Il Bagaglino.-Ilovetrading.it-Fonte: (Google)Nelle ultime oreha condiviso sul suo profilo Instagram uninedito sui suoi esordi. Che cosa ha scritto come didascalia?i dettagli. Ildel debutto di: ...