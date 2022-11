Omicidio a Gabiano | giovane uccide la madre a coltellate | fermato

(Di giovedì 24 novembre 2022) (Adnkronos) – Ancora una tragedia familiare in Piemonte, questa volta a, piccolo centro dell’alessandrino. Un, secondo le prime informazioni avrebbe ucciso laal culmine di un litigio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hannoil ragazzo. Ancora in corso gli accertamenti dei militari sul luogo dell’accaduto. L'articolo proviene da Italia Sera.

Questo uno dei risvolti dell'avvenuto ieri sera a(Alessandria). Il giovane, nel corso di una lite, avrebbe trafitto la madre alla gola con una coltellata. Secondo i primi ..., il piccolo comune dove è avvenuta la tragedia Il figlio 25enne si è costituito, ora è in ... mentre il giovane 25enne è stato condotto al carcere di Vercelli con l'accusa di. Non ...Una coltellata al petto per uccidere la mamma. Una donna di 53 anni è stata uccisa a Gabiano, piccolo centro della provincia di Alessandria. I carabinieri hanno arrestato il ...AGGIORNAMENTO ORE 10,15 - Nella serata di ieri, mercoledì 24 novembre. i Carabinieri della Compagnia di Casale Monferrato hanno tratto in arresto per omicidio un ragazzo di 25 anni, incensurato, che a ...