Macron indagato per finanziamento illecito

(Di giovedì 24 novembre 2022) Il presidente francese Emmanuel, secondo quanto ha riferito il quotidiano francese Le Parisien, è, in un’indagine giudiziaria, con l’accusa di “favoritismo” e “della campagna elettorale” del 2017 da parte della Procura finanziaria nazionale (PNF). L’inchiesta che vedeil presidente francese Emmanuelriguarda la campagna elettorale del 2017 Le indagini, sempre secondo quanto riferiscono i media francesi, riguardano i legami tra Emmanuele la società di consulenza McKinsey. Le Parisien ha spiegato che si tratta di una indagine preliminare aperta dall’ufficio del procuratore finanziario nazionale. L’inchiesta giudiziaria che coinvolge il presidenteè stata assegnata a tre giudici ...

