Kim a sopresa | “Mi manca molto il Fenerbahce!”

(Di giovedì 24 novembre 2022) Terminata da poco la sfida tra i due azzurri Kim e Mathias Oliveira, rispettivamente con Corea del Sud e Uruguay, sul punteggio di 0-0. Il terzino ex Getafe ha provato a disimpegnarsi sul fronte offensivo in più occasioni ma ha sempre trovato numerose difficoltà, discorso completamente diverso invece per l’ex Fenerbahce. Prova davvero sontuosa del coreano che ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei difensori più forti ed in forma del momento. Da segnalare anche un episodio che ha fatto tremare tutti i tifosi del Napoli. Intorno alla metà del secondo tempo il colosso coreano si è accasciato al suolo dolorante al polpaccio dopo uno scatto per rincorrere l’avversario lanciato a rete. Nonostante la paura iniziale, il giocatore coreano ha poi ripreso regolarmente il suo posto in campo, facendo tirare un sospiro di sollievo ai tifosi partenopei. Kim (Photo by ...

Spazio Napoli

Stesso lavoro per un altro gioiellino a, ovvero, ed in questo caso Giuntoli potrebbe rivedere la clausola, che per ora ammonta a 50 milioni di euro con validità per l'estero e per i ...... Pepe Larraz,Jacinto, Carlos Pacheco, Walter Simonson, gli italianissimi Marco Checchetto, ... l'incontro con i lettori in programma per sabato (confinale!) e lo showcase di domenica, dove ... Kim: "Mi manca moltissimo il Fenerbahce!" Noi italiani ormai lo conosciamo bene, non ci sembra più nemmeno poi così tanto una sorpresa; eppure Kim Min-Jae, il roccioso centrale capace di far dimenticare Koulibaly nel Napoli schiacciasassi di ...Gennaro Scarlato, ex difensore e capitano del Napoli, ha analizzato il momento della compagine allenata da mister Luciano Spalletti.