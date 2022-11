Italia-USA oggi | Coppa Davis 2022 | orari giovedì 24 novembre | programma in chiaro | tv | streaming

(Di giovedì 24 novembre 2022)24dalle ore 10.00, il Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga (Spagna) sarà teatro della sfida a eliminazione diretta tra l’e gli Stati Uniti delle Finali di. Un match inserito nel novero degli incontri che si svilupperanno dai quarti di finale di questa competizione. LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DI-USA DIDALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DEL SECONDO SINGOLARE DITRA-USA L’capitanata da Filippo Volandri andrà a caccia della semifinale, in cui affronterà la vincente tra Canada e Germania, non con la formazione ideale. Le assenze per problemi ...

Il match tra Lorenzo Sonego e Frances Tiafoe sarà il primo singolare di- Stati Uniti ed inizierà alle 11.00. Potrete seguire l'incontro in diretta TV in chiaro su RaiSport, oltre che su Sky ...Di seguito il programma del match, come seguirlo in tv/streaming e i convocati :Capitan Volandri non può contare su Sinner e Berrettini causa infortunio. Nei quarti contro gli Usa scenderanno in campo Musetti, Sonego e i doppisti Fognini e Bolelli ...Matteo Cianca, pluripremiato wine expert, oggi uomo d'affari a Bordeaux, racconta al Gusto perché ha scelto di trasferirsi all'estero: ...