Francia | Rabiot | «Se resterò alla Juve? Non lo so ancora e non è il momento di parlarne»

(Di giovedì 24 novembre 2022) Adrien, centrocampista dellantus e ora al Mondiale con la, ha parlato del suo immediato futuro Adrien, centrocampista dellantus ora al Mondiale con la, ha parlato a La Repubblica del suo futuro. Di seguito un estratto della sua intervista. FUTURO – «Se? Non lo soe non è ildi. Senza dubbio queste prestazioni mi aiutano per andare altrove, ma anche per parlare con la. Ma adesso il mio focus è sul Mondiale». L'articolo proviene da Calcio News 24.

