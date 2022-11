Covid in Campania | terapie intensive in aumento | cinque le nuove vittime

Nuova Irpinia

... con le sole eccezioni della Sicilia e della, dove l'incidenza delle donne sul totale dei ... Il 63,2% delle denunce dariguarda il settore della sanità e assistenza sociale (ospedali, ...... istituito nel maggio 2020 con il DL Rilancio dopo i lockdown imposti dal- 19, oggi è uno ... seguite da quelle di Puglia (380) e(379) Con questi fondi si calcola che solo 2.500 donne ... Covid in Campania: 2.483 casi nelle 24 ore con 5 morti. Le tabelle Aumentano i nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 2.483 positivi su 15.191 tamponi esaminati, 895 in più ...Sono 2.483, su 15.191 test esaminati, i nuovi positivi al Covid in Campania. Il tasso di incidenza è del 16,34%, contro il 13,35 di ieri. Cinque le vittime indicate dal bollettino regionale, di cui tr ...