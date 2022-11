Black Friday | una data storica che sta diventando sempre più importante per gli e-commercianti

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 24 novembre 2022) Lo shopping èpiù online Ci siamo ormai tutti accorti del fatto che, in generale nell’ultimo decennio ma con una vigorosa impennata negli ultimi anni, gli acquisti online stanno raggiungendo e pareggiando, quando non direttamente superando le spese nei negozi fisici in moltissimi settori, dalla moda e dal lusso fino a tutto ciò che ricorda i settori tecnologico e hi-tech, fino alla più banale oggettistica domestica e quotidiana. Se una volta i numeri dell’e-commerce e dello shopping virtuale erano veramente marginali, e riguardavano perlopiù le fasce più giovani della popolazione mondiale e dei consumatori, dalla generazione dei Millennials in poi, i dati, le statistiche e gli studi accademici mostrano come lo shopping online sia diventato la prima scelta per moltissime fasce di popolazione, senza grandi distinzioni di età o provenienza geografica: tutte le ...