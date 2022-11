Bertone - La storica carrozzeria pronta a rinascere con una hypercar

(Di giovedì 24 novembre 2022) C'è quel 110 sul fianco dell'auto, nel primo teaser apparso online, che può creare un pochino di confusione, visto che è la sigla di una Bugatti, ma la "b" è un'altra. Molto più italiana (il marchio Bugatti era francese, e ora casomai tedesco, pur con quel cognome nostrano). La "b", infatti, è quella della, una delle storiche carrozzerie torinesi. Fallita, purtroppo, come altre, ormai da diversi anni. Un atelier capace di sfornare capolavori per i marchi Fiat, Lancia, Alfa e Lamborghini (qui la nostra recente gallery). Che ora potrebbegrazie al nuovo ciclo iniziato con la svolta elettrica. Che riguarda anche, o soprattutto, le supercar. O. In effetti, è bastato un teaser sul sito e sulla pagina instagram diper scatenare fantasie e speranze da parte degli appassionati di auto ...

La storica carrozzeria italiana rinata nel 2020 dopo il fallimento ha diffuso il teaser di una vettura che punta a far rivivere il mito ...