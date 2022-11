Achille Lauro si interroga sull’umano in “Che sarà”

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 24 novembre 2022)da venerdì 25 novembre Su tutte le piattaforme digitali e in radio il nuovo singolo "Che". Per dare l'annuncio si è rivolto direttamente ai giornalisti, con una lettera. "Carissimi giornalisti È sempre un piacere scrivervi Spero di trovarvi bene. Non ci sentiamo da un po` di tempo. Sono stati mesi impegnativi con il tour e con infinite session creative delle quali non posso fare a meno. Oggi vorrei farvi qualche domanda. Come vi chiamate? Qual è la vostra data di nascita, dove siete nati? Di che gruppo sanguigno siete??Vi siete mai sentiti felici, amati? Vi siete mai chiesti per quanto tempo saremo qui o perché siamo qui? Avete paura di morire? Avete mai pensato di voler vivere per sempre? A cosa vi aggrappate per non cadere giù? Vi siete mai chiesto che?Ecco, questo è quello che mi sono chiesto ...