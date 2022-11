Violenza sessuale nei confronti della figlia | abusi sin da bimba | condannato a 9 anni di carcere

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiHa abusatosin dai tempi in cui era solo una bambina. Per questo motivo è statoa novedi reclusione. Questa la decisione del Tribunale di Benevento nell’udienza presieduta dai giudici Simonetta Rotili, Gabriele Nuzzo e Graziamaria Monaco neidi un 52enne di origine marocchina residente nel beneventano. Il pm aveva proposto 9e 6 mesi per l’uomo, difeso dall’avvocato Fabio Russo. Il 52enne fu arrestato il 10 novembre 2021 dagli agentiSquadra mobile in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare inemessa dal gip del Tribunale di Benevento su richiestaProcura. Le indagini erano partite in seguito alla denuncia, presentata il 27 settembre ...