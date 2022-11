Re Carlo III a tavola | ecco cosa mangia il sovrano

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Secondo The Independent, il neo monarca salta da anni il pranzo, concedendosi solo una colazione e un pasto serale, entrambi leggeri. Uno dei suoi cibi preferiti? Il semplicissimo uovo sodo. Eppure pare che i royal chef fatichino non poco per servigli quello cotto come dice lui…

Debutto da Principessa del Galles per Kate Middleton a Buckingham Palace. L'occasione è stata la visita del capo di stato del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, invitato da. È il primo presidente in visita ufficiale dopo la salita al trono del figlio della scomparsa Regina Elisabetta II. L'evento, definito dalla stampa strategico per la carriera reale di Kate, ...Reha preso un'importante decisione: da oggi in poi, in tutte le residenze reali, sarà vietato un particolare cibo. Il figlio di Elisabetta II è talmente convinto della scelta che ha redatto un ...In occasione della prima visita di Stato di Re Carlo III la Principessa del Galles con la tiara di Diana, la regina consorte con quella di Elisabetta II ...Kate Middleton e Camilla, le due donne più importanti della Royal Family hanno reso omaggio a Elisabetta, al primo banchetto dalla scomparsa ...