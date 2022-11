Nuova pavimentazione sulla ‘Telesina’ | al via anche il quarto appalto

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Lungo la strada statale 372 “Telesina” ha preso il viaildei lavori diin corso di esecuzione. Nel dettaglio, queste attività interessano tratte saltuarie comprese tra Pietravairano e San Salvatore Telesino, tra le province di Caserta e Benevento, per un investimento complessivo di ulteriori 2 milioni di euro. I lavori procedono, contestualmente, su tutti i fronti ovvero in tratti saltuari compresi: – tra Paupisi e Torrecuso, per un investimento complessivo di 1,6 milioni di euro circa; – tra San Salvatore Telesino e Paupisi (per un investimento complessivo di circa 2,7 milioni di euro); – tra Pietravairano e San Salvatore Telesino (per un investimento complessivo di 2 milioni di euro). Sostanzialmente ultimato, ...

