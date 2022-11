La Mercoledì Addams di Tim Burton è prima di tutto un’adolescente

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 23 novembre 2022)- Jenna Ortega Il debutto della nuova serie firmata da Timper Netflix non poteva che cadere di, dal momento che la protagonista porta questo nome. Ed è famosa, molto famosa, da anni: si tratta della giovane figlia degli, l’oscura ragazzina dai capelli neri e dalla pelle bianchissima che questa volta ha il volto di Jenna Ortega, già nota nel mondo teen in quanto protagonista di Harley in Mezzo su Disney Channel. Al cinema questo iconico personaggio è stato interpretato da Christina Ricci, che compare anche nella serie tv nel ruolo di Marilyn Thornhill, responsabile del dormitorio nel qualedovrà soggiornare per volere dei genitori. Con lei un cast dirispetto, compresa Catherine Zeta-Jones nei panni di Morticia ...