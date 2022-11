Genova | apre la porta e trova un cinghiale addormentato sullo zerbino

Leggi su tpi

(Di mercoledì 23 novembre 2022)to undi casa. E’ successo ad un abitante di un palazzo di via al Poligono di Quezzi, a, nella parte alta della Valbisagno, che ha immortalato l’incredibile scena pubblicata dal sitoQuotidiana.com. Sorpresa, paura e preoccupazione di tutti gli inquilini dello stabile per la presenza dell’ungulato. Sono subito stati avvertiti gli agenti del nucleo della polizia regionale che gestisce la fauna selvatica in ambito urbano. I poliziotti dopo avere sedato l’animale con una delle cerbottane in dotazione lo hannoto via con un furgone. Fra le ipotesi per spiegare quanto accaduto a Quezzi è che l’animale sia anziano: “E’ poco reattivo”, ha commentato chi lo hato. Probabilmente ...