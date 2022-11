Gas | Ue fissa price cap a 275 euro | ma teme altri picchi del prezzo delle forniture

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Il limite di 275a megawattora per il gas scambiato al Ttf e' stato calcolato sullo scenario che abbiamo visto ad agosto e vogliamo evitare che si offrano scenari simili. Dobbiamo essere pronti a circostanze estreme, ha detto la commissaria Simson L'articolo proviene da Firenze Post.

La Commissione Europea, messa sotto pressione da un numero crescente di Stati membri, mette sul tavolo l'attesa proposta di introdurre un tetto al prezzo del gas, ma il cap molto in alto, tentando di trovare un difficile equilibrio tra le posizioni delle capitali. L'esecutivo Ue propone di introdurre un meccanismo di correzione di mercato del gas. La Commissione europea ha presentato il meccanismo di correzione del mercato progettato per attivare un tetto al prezzo del gas in caso di nuovi scenari estremi.