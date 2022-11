Aumenta lo stipendio dei professori Ma resteranno i docenti tra i più poveri in Europa

...per le fatture di luce e gas alle famiglie in condizioni di disagio economico e fisico edi ... la decontribuzione del 10% sulloper chi ha raggiunto i 41 anni di contributi ma vuole ...Leggi anche Legge di bilancio, piùnetto per il personale scolastico,assegno unico per i figli. Meloni: "Manovra coraggiosa che scommette nel futuro"Dopo una lunga trattativa è stato finalmente firmato l’accordo tra Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) e sindacati di categoria per il rinnovo del CCNL Compa ...Una manovra da 35 miliardi che, incentrata sulla lotta al caro-bollette inizia a spostare le disponibilità verso le famiglie e il lavoro pur non penalizzando né i pensionati né coloro che un'occupazio ...