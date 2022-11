Ultime Notizie Roma del 22-11-2022 ore 16 | 10

(Di martedì 22 novembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica piano la premier Giorgia Meloni illustra in conferenza stampa i principali provvedimenti della prossima manovra finanziaria che lei definisce coraggiosa perché a sostegno dei cittadini con particolare attenzione ai redditi bassi alle categorie difficoltà Italia torno a correre sono molto soddisfatta del lavoro che abbiamo fatto prima perché abbiamo scritto questa legge di bilancio che non si limita ad un lavoro ragionieristico me a fare delle scelte politiche la presentiamo in appena un mese è una manovra che ricalca e racconta di una visione politica dice fiancata dei ministri Matteo Salvini Giancarlo Giorgetti Marina calderone è il vice ministro Maurizio Leo l’approccio che abbiamo avuto È come quello di un bilancio familiare Quando mancano le risorse non sei lì a ...

