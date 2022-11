Rai | obiettivo +10% di share grazie ai Mondiali

(Di martedì 22 novembre 2022) Rai punta adi ascolti L’incognita della raccolta pubblicitaria Il Sole 24 Ore, di Andrea Biondi, pag. 24 La Rai parte con il piede giusto suiin Qatar. II comunicato di Rai Pubblidtà hai toni del trionfo: partita inaugurale fra Qatar ed Ecuador (non proprio un big match) con 4,66 milioni di spettatori di media(29,5%di) «segnando un+35% di amr (l’audience) rispetto alla partita inaugurale dei2018 trasmessa da Canale 5». Un risultatoche, stando alle stime fornite dalla stessa Rai alle centrali media – e visionate dal Sole z4 Ore – va oltre le previsioni Che per la partita inaugurale puntavano a 3,5 milioni di spettatori, ma su Rai 2. In pratica un risultato che sarebbe simile a quello di Mediaset per il match inaugurale di 4 anni fa: 3.442.000 spettatori e il 29,8% di ...

Calcio e Finanza

L'minimo è vincere - o comunque passare - un girone in cui ci sono anche i vicecampioni ... Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su1 (canale numero 1 e 501 HD del ...... il suoé quello di provare a conquistare un posto agli ottavi finale, anche se, sulla ... Dove vederla in TV e in streaming L'incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva suDue ... Rai, obiettivo +10% negli ascolti dei Mondiali in Qatar I Mondiali sono sempre andati in onda in estate e questa era una manna per i broadcaster che solitamente vendono a prezzi più bassi.Ad un mese dalla scadenza del “contratto di servizio” (2018-2022), Viale Mazzini presenta un confuso progetto per l’offerta internazionale.