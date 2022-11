Raf Simons | tutto sul co-direttore creativo di Prada

Leggi su amica

(Di martedì 22 novembre 2022) Ritratto dello stilista RafLa notizia della chiusura della sua omonima linea è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Rafcessa l’attività del marchio che porta il suo nome dopo ben 27 anni. Ma la carriera dello stilista belga va ben oltre la sua etichetta. Chi è Raf? Rafnasce a Neerpelt, in Belgio, nel 1968. È figlio di un militare e di una casalinga. Molto legato alla madre, la ricorda e ringrazia anche per un prezioso consiglio:“Do what you believe in, but take it seriously”. Si appassiona fin da giovanissimo alla musica punk ed elettronica, frequenta un liceo cattolico, ma non stringe molte amicizie, il suo carattere introverso e il suo total look in nero lo isolano dai compagni. Finito il liceo si iscrive all’Università di Genk, dove studia Industrial e Furniture Design e si laurea ...