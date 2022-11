Agenzia ANSA

Davanti agli 'ermellini', Ahmad ha spiegato che "a seguito di lamentele da parte di esponenti religiosi sunniti, aveva rinunciato a trasmettere i programmi vietati, tuttaviale proteste dei ...e primo trans eletto a una carica pubblica nel New Hampshire, è finito in manette con l'accusa di aver molestato euna donna già protetta da ordine restrittivo nei confronti dello stesso ... Perseguitato per programmi 'hot', accolto ricorso di profugo - Cronaca Con riguardo al "livello di intolleranza religiosa" del Pakistan "e della effettiva possibilità di ricevere una effettiva tutela" dalle violenze in quel paese, temi che meritano un "approfondimento", ...La mancata o parziale partecipazione ai corsi professionali dei lavoratori in CIGS, i quali sono tenuti a aderire per mantenere o sviluppare ...