Nutriscore | Coldiretti | «È un attacco al Made in Italy | demonizza l’85% dei nostri prodotti Dop»

(Di martedì 22 novembre 2022) Dall’olio extravergine d’oliva al Parmigiano Reggiano, dal Grana Padano al Prosciutto di Parma, dal Gorgonzola fino al salame di Varzi sono solo alcuni deidi qualità delina tavola bocciati senza appello dall’etichetta a colori, che rischia di affermarsi in Europa. A denunciarlo è lain occasione della presentazione del Rapporto Ismea-Qualivita 2022 che valuta in 19,1 miliardi il valore della produzione della “Dop Economy” per gli 845Dop, Igp e Stg registrati dall’Italia. «Lazione di questicoincide in maniera evidente con la propaganda del passaggio a una dieta unica mondiale, dove il cibo sintetico si candida a sostituire quello naturale. Non lo possiamo accettare», ha ...

Italia a Tavola

...Varzi sono solo alcuni dei prodotti di qualità del Made in Italy a tavola bocciati senza appello dall'etichetta a coloriche rischia di affermarsi in Europa. A denunciarlo è la...'Una minaccia alla nostra tradizione agroalimentare - commenta il presidente Granieri - ,porta avanti la battaglia contro ilper fermare i sistemi fuorvianti e discriminatori ... Nutriscore, Coldiretti: “Affossa il Made in Italy e l'85% della Dop economy” Rapporto Ismea-Qualivita: le produzioni a origine controllata in crescita del 16,1% su base annua, su anche l'export. Per Coldiretti l'etichetta Nutriscore mette a rischio le eccellenze italiane ...Il Nutriscore continua a far discutere. Il "semaforo" che assegna un colore (e quindi un via libera) a un prodotto in base ai livelli di grassi, zuccheri e sale, è un sistema che ...