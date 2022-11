Mondiali | Alex Scott in diretta dal Qatar con la fascia arcobaleno | il gesto dell’ex calciatrice inglese

(Di martedì 22 novembre 2022) Nonostante il divieto della Fifa, insul terreno di gioco della partita tra Inghilterra e Iran c’era unada capitanocon la scritto One Love. L’ha indossata, exe oggi commentatrice per la Bbc. Il capitano dell’Inghilterra Harry Kane non ha potuto indossare laa favore dei diritti Lgbtq+ per esplicito divieto della Federazione internazionale, che ha minacciato tutti i capitani delle squadre che lo avevano richiesto – anche Germania, Svizzera, Olanda, Danimarca, Galles e Belgio – di punirli con un’ammonizione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daMBE ...

... mentre quella arcobaleno se l'è messa la giornalista della BbcScott, calciatrice pure lei, ... nonostante gli spalti siano mezzi vuoti: di farsa in farsa questistanno diventando anche ...Lo storico (ex) manager dei fratelli Marquez, che come ultima fatica ha gestito il passaggio diin Gresini, spiega che Marc Marquez potrebbe pensare di lasciare la Honda, magari per quella ...Alex Scott ha sfidato i divieti del Qatar 2022. In collegamento per la Bbc ha indossato la fascia arcobaleno con la scritta "One Love" ...La conduttrice dell'emittente televisiva britannica Bbc ed ex calciatrice della nazionale inglese Alex Scott ha bordo capo prima di Inghilterra-Iran con la fascia arcobaleno One Love ...