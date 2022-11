Meloni | «Manovra coraggiosa e coerente Con la nostra visione scommettiamo sul futuro»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 22 novembre 2022) Una» e «con gli impegni presi con gli italiani». Dunque, unafortemente improntata a una precisa «politica», che ha dettato le «priorità» sulle quali «concentrare le risorse». Ma che, in appena un mese dall’insediamento del governo, ha anche gettato le basi di un lavoro di legislatura. Così Giorgiaha illustrato oggi, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi, le misure adottate nella notte dal Consiglio dei ministri, chiarendo come ciascuna faccia parte di un impegno strategico complessivo assunto per il Paese. «È una, perché scommette sul», ha rivendicato il premier, chiarendo dunque che anche le politiche di sostegno a imprese e famiglie hanno una portata ...