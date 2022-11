(Di martedì 22 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.41 Guglielmo Bosca (36) parte bene cedendo soli 46 centesimi in vetta, arriva nel tratto centrale con 1.52, quindi conclude in 22a posizione a 1.81. Ora Nicolò Molteni 21.40 Lo svizzero Yannick Chabloz non va oltre la 29a posizione a 2.39 dalla vetta. Parte Guglielmo Bosca 21.39 Il canadese Brodie Seger si ferma in 28a posizione a 2.37 da21.36 Il francese Adrien Theaux non forza e conclude in 29a posizione a 2.66 21.35 Mauro Caviezel fa segnare il 16° crono a 1.45 da21.34 CLASSIFICA PROVVISORIA 1 JamesCan 1:49.082 MattiaIta +0.04 3 Daniel Hemetsberger Aut +0.43 4 Otmar Striedinger Aut +0.45 5 Johan Clarey Fra +0.486 ChristofIta +0.51 7 Stefan Rogentin Svi +0.52 8 Aleksander ...

OA Sport

... valevole per la Coppa del Mondo maschile 2022 - 2023 dialpino. La prova non avrà copertura televisiva, mentre non mancherà la consueta DIRETTAscritta su OA Sport. PROGRAMMA PRIMA PROVA ...OA Sport vi propone la DIRETTAscritta dell'allenamento, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Circo Bianco 2022 - 2023. LIVE Sci alpino, prova Discesa Lake Louise 2022 in DIRETTA: Casse 2° in scia a Crawford, 6° Innerhofer, 13° Paris AGI - "La stagione dello sci in alcuni comprensori inizierà sabato, altri nel primo fine settimana di dicembre, e per Sant'Ambrogio ci faremo trovare preparati. Prenotazioni Ottime, a conferma del gr ...L'istituto di statistica provinciale ha analizzato gli incidenti nella stagione 2021/2022. I dati serviranno per le attività di prevenzione e sicurezza sulle piste ...