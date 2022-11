LIVE Messico-Polonia 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Ochoa si traveste da Superman parando il rigore a Lewandowski

(Di martedì 22 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLE INDI64? SZCZESNY! Reattivo il portiere polacco che sventa la minaccia su un colpo di testa, in correzione di un cross, da parte di Martin. 60? Scocca l’ora di gioco, dopo la grande paura ora è ilche prova a trovare il gol del vantaggio. 57? PARATOOOOOOO DA! Si rimane sullo 0-0,fallisce il penalty. 56?ACCORDATO ALLAdal dischetto. 55? Richiamo VAR! Si esamina il contatto frae Moreno. 54? Capovolgimento di fronte colche scappa in contropiede: la difesa dellaferma tutto. 54? Mischia ...

Allo Stadium 974, il match valido per la prima giornata dei Mondiali trae Polonia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadium 974 va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale in Qatar trae ...... ma dopo aver affrontato in modo spettacolare il girone di qualificazioni ai mondiali CONCACAF, concluso in prima posizione davanti ae USA. Anche le due amichevoli di preparazione al ...Messico e Polonia (gruppo C) si ritrovano di fronte ai Mondiali dopo 44 anni. Nel 1978, in un match della fase a gironi, la Polonia s’impose 3-1. La Polonia fatica nei… Leggi ...Fino al 18 dicembre, ogni giorno, non perdete l'appuntamento con Calcio360 - Speciale Qatar, il nostro programma sui Mondiali ...