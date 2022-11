Le partite di oggi ai Mondiali in Qatar

Debuttano Argentina e Francia ai Mondiali di calcio di Qatar 2022., 22 novembre, in programma 4per la prima giornata del Gruppo C e del Gruppo D. Ecco come seguire i match in tv: Ore 11:00 - Gruppo C: Argentina - Arabia Saudita (Rai 2, streaming su ...In materia fiscale, si estende la flat tax fino a 85.000 euro per autonomi eIva e si ampliano le misure per la detassazione ai premi dei dipendenti, oltre a intervenire con una "tregua ...Un gol per tempo, alla rete di Weah ha risposto Gareth Bale, su calcio di rigore. L’approccio determinato da parte degli Stati Uniti si è visto già dalla formazione iniziale, un 4-3-3 super offensivo ...Il Mondiale è appena partito e l'Italia non c'è. Roberto Mancini ha avuto il tempo per farsene una ragione e, dopo la brutta sconfitta in amichevole con l'Austria, è giunto il momento di guardare ...