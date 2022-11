Calciomercato.com

Calciomercato Milan, Adli per batteree Roma Aouar © LaPresseI rossoneri, infatti, già a ... Di rinnovo, al momento, non se necon il calciatore che sembra essere intenzionato a provare una ...'Resterei per altri dieci anni'. Direttamente dal Mondiale l'annuncio che scuote la Juventus. Il giocatore getta la maschera e fa capire la sua volontà per il futuro "Sitanto del fatto che starei facendo cambiare idea al club. Per quello che mi riguarda, io ho sempre cercato di dare il massimo in campo quando me ne viene data la possibilità. Non dipende solo da ... Juve, parla l'agente di Locatelli: 'Meglio in un centrocampo a 2. Rinnovo A tempo debito' [themoneytizer id=”99064-6] Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha parlato oggi in tono ironico riguardo al centrocampista della Lazio Milinkovic Savic, al termine dell’incontro con l’omologo se ...La Juventus e Sergej Milinkovic-Savic avrebbero già un’intesa di massima per l’estate del 2023. Ne parla Alfredo Pedullà, secondo cui negli incontri tenutisi fin qui tra la dirigenza bianconera e ...