Ibrahimovic | “Mino Raiola troppo importante per me | mi mancherà per tutta la vita”

(Di martedì 22 novembre 2022) Zlatanha dedicato un toccante ricordo anel corso della sua partecipazione al tg satirico di Striscia La Notizia. Tra i vari momenti comici, infatti, c’è stato anche un momento più serio in cui l’attaccante svedese, parlando del proprio libro, ha spiegato: “Il capitolo che mi piace di più del mio libro? Il capitolo in cui si parla di. È statoper me. Ancora oggi mi manca e miperla“. Un altro tema che sta a cuore al centravanti del Milan è quello della famiglia: “Per me la famiglia è tutto. È una cosa che ti protegge e una grande responsabilità: quando hai figli diventi un uomo, perché hai la responsabilità su altre vite”. SportFace.