Femminicidi in calo | ma crescono altri reati di genere | i dati

(Di martedì 22 novembre 2022) Il report “Il pregiudizio e la violenza contro le donne” evidenzia un lievedei. Con l’avvicinarsi del 25 novembre, la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, si cerca di trarre le conclusioni di quest’ultimo anno. Nei primi 9 mesi di quest’anno sono stati registrati 221 omicidi, 82 dei quali(9% in meno rispetto allo scorso anno). La maggior parte delle violenze dinon avviene per le strade buie o da sconosciuti nei locali, ma nell’ambiente familiare. Più della metà delle vittime dio (42 casi) sono morte per mano del partner o dell’ex partner. Alla base della piramide della violenza disi trovanoquali lo stalking e la condivisione di materiale intimo non consensuale. Il reato di stalking ...

Netto ilquest'anno, con 9 casi contro i 10 del 2021. L'87% delle vittime sono donne, il 65% straniere. Dato inatteso poi per il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni ...Ogni giorno, in Italia, 86 donne sono vittime di reati di genere . E sempre più spesso l'autore è un uomo che conoscono: il marito o il compagno, nel 35 per cento dei casi . Oppure un ex, è il 31 per ...Nei primi nove mesi del 2022 sono stati commessi 221 omicidi in Italia, un dato identico a quello registrato lo scorso anno. In calo il numero di donne uccise, passate da 90 a 82. I crimini commessi n ...Il report della Polizia in collaborazione con la Sapienza di Roma. In aumento le violenze sessuali, diminuisce lo stalking ...