Cremonese | occhi in casa Verona | Lasagno o Henry per l’attacco?

(Di martedì 22 novembre 2022) Lasta guardandosi intorno per rinforzare la propria rosa soprattutto per quanto riguardaLasta guardandosi intorno per rinforzare la propria rosa soprattutto per quanto riguarda. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbero essere Lasagna oi nomi sul taccuino di Giacchetta e Braida. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Torino Granata

Marco Carnesecchi, portiere dellain prestito dall'Atalanta e capitano dell'Under 21, sembra entrato definitivamente nel mirino della Juventus di Max Allegri. Non per adesso, dato che i bianconeri sono ben coperti con Mattia ...Ma anche glibene aperti su quei portieri in rampa di lancio che in futuro possano ... a un passo o forse meno la scorsa estate dalla Lazio, alla fine tornato in prestito allapur ... Su Ilkhan ha messo gli occhi la Cremonese: si fa strada la possibilità del prestito I cookie sono necessari al corretto funzionamento del sito e alla profilazione dell'utente per fini statistici. Proseguendo nella navigazione o chiudendo questa finestra, presti il tuo consenso all'in ...Emirhan Ilkhan è un giocatore che ha indubbie qualità, ma i suoi 18 anni lo rendono bisognoso di fare esperienza e di completare il suo percorso di crescita. E’ arrivato al ...